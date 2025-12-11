Roma ti presento il Celtic | il punto sulla squadra scozzese

Il Celtic, squadra scozzese, si prepara alla sfida contro la Roma dopo aver cambiato allenatore. Dopo l’ultima sconfitta in campionato contro gli Hearts, i biancoverdi sono determinati a riscattarsi giovedì sera, puntando a migliorare la propria prestazione e a ottenere un risultato positivo in vista delle prossime competizioni.

Il Celtic è fresco di un cambio in panchina e giovedì sera contro la Roma ha voglia di rifarsi dopo l’ultima sconfitta in campionato contro gli Hearts. Il nuovo tecnico degli scozzesi è Wilfried Nancy che, in arrivo direttamente da Columbus, Ohio, è uno degli allenatori più in vista del panorama recente dell’MLS americana. Nell’intervista di presentazione ha detto: “la sfida, per me, è parte della vita”. Senz’altro da seguire allora sarà la sfida di domani, quando i giallorossi saranno ospiti di un Celtic Park gremito e di sicuro caldissimo. Le insidie però non saranno solo di tipo temperamentale: vediamo allora i principali valori tecnico-tattici a disposizione di Nancy per il match di domani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it