Roma ti presento il Celtic | il punto sulla squadra scozzese
Il Celtic, squadra scozzese, si prepara alla sfida contro la Roma dopo aver cambiato allenatore. Dopo l’ultima sconfitta in campionato contro gli Hearts, i biancoverdi sono determinati a riscattarsi giovedì sera, puntando a migliorare la propria prestazione e a ottenere un risultato positivo in vista delle prossime competizioni.
Il Celtic è fresco di un cambio in panchina e giovedì sera contro la Roma ha voglia di rifarsi dopo l’ultima sconfitta in campionato contro gli Hearts. Il nuovo tecnico degli scozzesi è Wilfried Nancy che, in arrivo direttamente da Columbus, Ohio, è uno degli allenatori più in vista del panorama recente dell’MLS americana. Nell’intervista di presentazione ha detto: “la sfida, per me, è parte della vita”. Senz’altro da seguire allora sarà la sfida di domani, quando i giallorossi saranno ospiti di un Celtic Park gremito e di sicuro caldissimo. Le insidie però non saranno solo di tipo temperamentale: vediamo allora i principali valori tecnico-tattici a disposizione di Nancy per il match di domani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Celtic-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League - Impegno europeo per i giallorossi di Gasperini, in campo a Glasgow per rimediare alla brutta sconfitta ottenuta contro il Cagliari in campionato ... Come scrive tuttosport.com
Celtic-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Roma è una delle sfide più interessanti della 6a giornata della fase campionato di Europa League: al Celtic Park di Glasgow il fischio d'inizio ... Riporta fanpage.it