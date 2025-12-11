Roma Primavera Guidi alla vigilia del derby | Puntiamo alla prestazione e lavoriamo per la vittoria

Alla vigilia del derby contro la Lazio, l'allenatore della Roma Primavera, Guidi, sottolinea l'importanza di concentrarsi sulla prestazione e di mantenere alta la motivazione. Nonostante un periodo complicato, la squadra si prepara con determinazione, puntando a ottenere il miglior risultato possibile e a dimostrare il proprio valore sul campo.

In un momento tutt’altro che semplice della stagione, la Roma Primavera si appresta ad affrontare il derby con la Lazio. Domani, alle ore 18, i giallorossi proveranno a tornare al successo dopo quattro giornate in cui sono arrivati tre pareggi ed una sconfitta. Proprio dall’ultimo ko con il Cesena è partita l’intervista della vigilia di mister Federico Guidi ai canali ufficiali del club: “A Cesena la prestazione non è stata coniugata al risultato, ma tanto dipende anche dagli episodi. È chiaro che quando si subiscono tre reti, ci sono degli episodi in cui si doveva fare meglio”. E ancora: “Il terzo gol non è scusabile, perché da un rinvio del portiere, dove siamo in netta superiorità numerica non è possibile che ci vadano a tirare in porta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it