Roma nun fa’ la stupida… musica e solidarietà con Zanini e Proietti

In occasione delle festività natalizie, il Teatro della Rosa ospita un evento speciale dedicato alla musica e alla solidarietà, con protagonisti Zanini e Proietti. Un appuntamento tradizionale che unisce intrattenimento e beneficenza, rafforzando il senso di comunità e condivisione durante il periodo più magico dell’anno.

Il periodo natalizio è alle porte e come ogni anno non poteva mancare al Teatro della Rosa il consueto appuntamento che unisce il piacere della buona musica e la beneficenza. Gabriele Zanini torna ospite a Pontremoli in una serata organizzata dall’associazione “Vivere d’arte Eventi” in collaborazione con il Comune di Pontremoli e con “ Cio nel cuore Aps ”, dal titolo “Roma nun fa’ la stupida.- Città eterna, splendida, libera”. Ospite d’onore della serata la figlia dell’indimenticato Gigi Proietti, Carlotta Proietti (nella foto), che insieme alla splendida voce di Gabriele Zanini e all’accompagnamento del Maestro Francesco Galizia al piano e Andrea Campanella al clarinetto, permetteranno a tutti i presenti un’immersione a tutto tondo nelle più belle canzoni che raccontano Roma in tutti i suoi aspetti più belli e caratteristici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Roma nun fa’ la stupida…”, musica e solidarietà con Zanini e Proietti

