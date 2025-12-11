Roma notte europea al Celtic Park

La Roma si prepara a affrontare questa sera il Celtic Park di Glasgow, in una sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra giallorossa arriva con l’obiettivo di ottenere un risultato importante in un ambiente caldo e prestigioso, nel tentativo di consolidare la propria posizione nel girone.

La Roma è volata a Glasgow per la sfida di stasera al Celtick Park in programma alle ore 21 e valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. Gli uomini di Gasperini, reduci in Europa dal successo contro il Midtjylland, sono pronti a sfidare un Celtic in crescita ma ancora altalenante. Una partita che promette emozioni, con i giallorossi determinati a conquistare tre punti fondamentali per proseguire al meglio la loro corsa europea. Un Celtic in ripresa. Il Celtic di Wilfred Nancy arriva alla sfida con la Roma dopo una prestazione di grande carattere sul campo del Feyenoord, dove ha ottenuto un convincente 1-3 che ha consolidato la sua posizione nel girone.

