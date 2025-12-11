Roma Massara | Ferguson rallentato dagli infortuni Mercato? Proveremo a cogliere occasioni
Massara analizza la situazione della Roma, evidenziando come gli infortuni abbiano rallentato Ferguson. Il club si prepara alla sfida al Celtic Park, puntando a ritrovare il successo dopo due sconfitte consecutive in campionato. Nel frattempo, si pensa anche al mercato, con l’obiettivo di cogliere eventuali occasioni per rafforzare la rosa.
Al Celtic Park la Roma cerca di tornare al successo per lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive in campionato. Nella sesta giornata della League Phase di Europa League, la formazione di Gasperini se la vedrà con il Celtic, con il direttore sportivo Massara che ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio: “I tanti cambi di formazione? Abbiamo bisogno di forze fresche, abbiamo tanti giocatori che ci possono dare soluzioni, il mister ha pensato questa soluzione e pensiamo di poter fare bene”. Massara si è espresso su Pisilli e Ferguson, che partiranno entrambi titolari al Celtic Park: “ Ferguson è arrivato a fine mercato e ha avuto un paio di infortuni che lo hanno rallentato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Se da come sembra nel mercato di gennaio la Roma sta provando a liberarsi di Ferguson e Bailey significa che Massara in estate non ha lavorato più così bene. Per me il suo è stato un mercato da 6, voto che gli diedi a fine sessione. È chiaro che il Ds dovrà - facebook.com Vai su Facebook
Rimane il profilo che mette tutti d'accordo dentro la Roma a gennaio per rinforzare l'attacco. Da settimane Massara ha già avviato contatti e formula, giocatore interessato, tutto dipende però solo dal Manchester United che rimane padrone del destino di Joshu Vai su X
Roma, Massara: "Ferguson ha bisogno di tempo. Zirkzee? Il mercato è complicato" - Roma, match valido per la 6ª giornata di League Phase di Europa League. Si legge su tuttomercatoweb.com
Massara: "Possiamo fare bene. Zirkzee? Proveremo a cogliere le occasioni per rinforzarci" - Il direttore sportivo giallorosso ha parlato prima della partita contro il Celtic di Europa League: "Zirkzee sta giocando di più, non è detto che parta" ... Secondo ilromanista.eu