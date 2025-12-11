Roma Massara | Ferguson rallentato dagli infortuni Mercato? Proveremo a cogliere occasioni

Sololaroma.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massara analizza la situazione della Roma, evidenziando come gli infortuni abbiano rallentato Ferguson. Il club si prepara alla sfida al Celtic Park, puntando a ritrovare il successo dopo due sconfitte consecutive in campionato. Nel frattempo, si pensa anche al mercato, con l’obiettivo di cogliere eventuali occasioni per rafforzare la rosa.

Al Celtic Park la Roma cerca di tornare al successo per lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive in campionato. Nella sesta giornata della League Phase di Europa League, la formazione di Gasperini se la vedrà con il Celtic, con il direttore sportivo Massara che ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio: “I tanti cambi di formazione? Abbiamo bisogno di forze fresche, abbiamo tanti giocatori che ci possono dare soluzioni, il mister ha pensato questa soluzione e pensiamo di poter fare bene”. Massara si è espresso su Pisilli e Ferguson, che partiranno entrambi titolari al Celtic Park: “ Ferguson è arrivato a fine mercato e ha avuto un paio di infortuni che lo hanno rallentato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma massara ferguson rallentato dagli infortuni mercato proveremo a cogliere occasioni

© Sololaroma.it - Roma, Massara: “Ferguson rallentato dagli infortuni. Mercato? Proveremo a cogliere occasioni”

Roma, Massara: "Ferguson ha bisogno di tempo. Zirkzee? Il mercato è complicato" - Roma, match valido per la 6ª giornata di League Phase di Europa League. Si legge su tuttomercatoweb.com

Massara: "Possiamo fare bene. Zirkzee? Proveremo a cogliere le occasioni per rinforzarci" - Il direttore sportivo giallorosso ha parlato prima della partita contro il Celtic di Europa League: "Zirkzee sta giocando di più, non è detto che parta" ... Secondo ilromanista.eu