Roma la vitale importanza del ritorno di Angeliño

Angeliño torna finalmente tra i convocati per la sfida contro il Celtic, in programma questa sera alle 21. Lo spagnolo ritrova l'aria del campo a poco più di due mesi dalla sua ultima presenza in panchina. Difficilmente lo spagnolo troverà spazio a Glasgow, essendo rientrato in gruppo da meno di una settimana, ma il suo ritorno resta una novità importante. Con il calendario fitto di impegni dei giallorossi e le assenze previste per la Coppa d'Africa, il recupero dell'esterno potrebbe rivelarsi fondamentale negli equilibri tattici di Gasperini. Le partenze di Ndicka ed El Aynaoui. Come ormai è noto, tra pochi giorni la Roma perderà due interpreti fondamentali come El Aynaoui e N'Dicka, impegnati in una Coppa d'Africa che terminerà soltanto il 18 gennaio 2026, riducendo ulteriormente un organico già numericamente in difficoltà.