Roma la storica Villa Silvestri Rivaldi presto restituita alla città

La Villa Silvestri Rivaldi di Roma, uno dei complessi storici più preziosi della città, sarà presto restituita alla comunità. Recentemente, si è svolto un evento ufficiale promosso dalla Regione Lazio e dal Ministero della Cultura, segnando un passo fondamentale nel percorso di recupero e valorizzazione di questo patrimonio culturale.

Roma, 11 dicembre 2025 – Si è svolto in questi giorni, presso la storica Villa Silvestri Rivaldi, l’evento promosso dalla Regione Lazio e dal Ministero della Cultura, soggetto attuatore dell’intero intervento per il tramite della Soprintendenza Speciale di Roma, che ha segnato un importante passo verso la futura restituzione di uno dei più straordinari complessi monumentali di Roma alla collettività. Dopo decenni di chiusura, la Villa, affacciata sul Colosseo e sui Fori Imperiali, si prepara a tornare progressivamente fruibile, secondo modalità e tempi definiti nell’ambito del progetto di restauro e valorizzazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

