Roma la città eterna nasconde la strada più affascinante del mondo
Roma, la città eterna, affascina con la sua storia millenaria e i monumenti iconici. Tuttavia, tra le sue vie nascoste si cela un percorso particolare, definito come la “strada più affascinante del mondo”. Un itinerario che svela un lato meno noto della capitale, ricco di fascino e mistero.
Roma la conosciamo tutti, anche se è impossibile scoprire tutte le meraviglie che custodisce, tanto che alcune ci sembrano nascoste, quasi segrete, come la “ strada più affascinante del mondo ”. Che, ovviamente, è nella Città Eterna. E se vi vengono in mente vie arcinote o luoghi come Piazza di Spagna, Piazza Navona, Fontana di Trevi e Piazza San Pietro, siete fuori strada (è il caso di dirlo, sic! ). Ma allora qual è questa strada che riesce a conquistare anche i palati più raffinati dei viaggiatori più esigenti? E dove si trova di preciso? Leggi anche: — A Roma esiste una strada dove c’è sempre vento: il mistero del diavolo proprio in questa piazza Via dei Coronari, la “strada più bella del mondo” si trova a Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it
In quei giorni divenne eterna. Roma città degli opposti vangeli
Fare città insieme: a Roma i Patti di collaborazione cambiano la gestione dei beni comuni https://www.lacapitale.it/articolo/fare-citt%C3%A0-insieme-a-roma-i-patti-di-collaborazione-cambiano-la-gestione-dei-beni-comuni - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza Lazio, grave infortunio per Matteo Santi: sospesa Boreale-Roma City ift.tt/uYkKVDw Vai su X
Roma nasconde un altro segreto, riaffiora un rifugio antiaereo dimenticato | Il luogo sommerso da visitare - Sotto i giardini di viale Carlo Felice, a pochi passi da San Giovanni, la città eterna rivela un nuovo frammento del suo passato nascosto. Segnala romait.it
Roma, i 6 luoghi nascosti (e gratuiti) da visitare nella Capitale tra zone panoramiche e chiese mozzafiato: le tappe - Roma è sempre magnifica, ma la Città Eterna nasconde tantissimi tesori che vanno oltre i soliti itinerari. Come scrive leggo.it