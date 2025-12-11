Roma incidente d’auto con una vittima | il guidatore scappa e lascia l’amico nelle lamiere Caccia al pirata

Un grave incidente stradale si è verificato all’alba in via Ettore Rolli, a Roma, causando una vittima e grande sconcerto tra i residenti. Dopo lo schianto, il conducente dell’auto è fuggito lasciando l’amico rimasto intrappolato tra le lamiere. La polizia ha avviato le indagini per identificare e rintracciare il pirata della strada.

Uno schianto all’alba così forte da svegliare il vicinato, in via Ettore Rolli a Roma, in zona Porta Portese non distante dal centro storico. Nello scontro tra un furgone Dacia Dokker e una Mercedes Classe A, ha perso la vita Roberto Sabbatini, 67 anni. L’uomo, come ogni mattina, stava guidando il furgone per consegnare cornetti, pane a cibi da forno ai bar e negozi del circondario. Quando alle 4:30 ha incrociato sulla sua strada la Mercedes lanciata ad alta velocità. La persona al volante è fuggita a piedi dopo l’incidente, lasciando il passeggero in auto con lui intrappolato nel veicolo. Secondo Il Messaggero, “l’auto stava riportando a casa due ragazzi al termine di una nottata trascorsa fuori casa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, incidente d’auto con una vittima: il guidatore scappa e lascia l’amico nelle lamiere. Caccia al pirata

ENNESIMO INCIDENTE MORTALE Incidente a Roma: motociclista muore nello scontro con un camion link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Roma: furgone si scontra con auto, morto 67enne ift.tt/SyiNLeJ Vai su X

Roma, incidente d’auto con una vittima: il guidatore scappa e lascia l’amico nelle lamiere. Caccia al pirata - Mercedes a 150 km/h travolge un furgone e diverse auto parcheggiate. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Roma, incidente a Porta Portese: uccide un corriere e fugge lasciando l'amico intrappolato nell'auto. Roberto Sabbatini muore a 67 anni, caccia al pirata - In via Ettore Rolli si è schiantato con una Mercedes lanciata come un proiettile, che l'ha ucciso ... Segnala ilmattino.it