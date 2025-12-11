Roma inaugura il nuovo super laboratorio antidoping | raddoppiata la capacità di analisi

Roma inaugura un nuovo super laboratorio antidoping, che raddoppia la capacità di analisi e potenzia le misure di controllo nel mondo dello sport. Un investimento strategico volto a garantire trasparenza e integrità nelle competizioni, rafforzando la lotta contro il doping e assicurando standard elevati di sicurezza per atleti e manifestazioni sportive.

“Desidero, innanzitutto, ringraziare il Governo e i Ministri competenti per aver creduto in questo progetto – dichiara Maurizio Casasco, Presidente della Federazione italiana ed europea di Medicina dello Sport. L’aver sostenuto la realizzazione del nuovo Laboratorio Antidoping FMSI di Roma, l’unico esistente in Italia, tra i 30 nel mondo, accreditato dalla World Antidoping Agency e secondo la norma ISO 17025, è stato fondamentale per il potenziamento delle attività antidoping nel nostro Paese e a livello internazionale. Un ringraziamento – continua Maurizio Casasco – che vorrei estendere a Sport e Salute, che ha acquisito questa sede, curandone tutti i lavori di ristrutturazione edile e impiantistica: grazie all’impegno del suo management, è riuscita a superare ogni aspettativa, anche per quanto riguarda i tempi di completamento”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roma inaugura il nuovo super laboratorio antidoping: raddoppiata la capacità di analisi

Inaugura il prossimo 10 dicembre a Roma (a Macchia Saponara) il centro sportivo Honey Soccer City quale centro tecnico nazionale AiCS: presente anche il presidente nazionale Bruno Molea. La struttura diventerà così un importante punto di riferimento pe - facebook.com Vai su Facebook

Trony inaugura un nuovo punto vendita a Roma presso il Centro Commerciale Domus - Trony inaugura nuovo punto vendita a Roma n Via Bernardino Alimena 111, presso il Centro Commerciale Domus. Da distribuzionemoderna.info

La bellezza del salento sbarca a Roma: Salentum inaugura il nuovo flagship store a due passi da Piazza di Spagna - Una boutique che racconta profumi di sud, muretti a secco, ulivi e pietra leccese, da Collepasso a piazza di Spagna a Roma. Si legge su corrieresalentino.it