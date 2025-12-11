Roma Femminile notte da incubo a Londra | eliminazione aritmetica dalla Champions
La Roma Femminile saluta anticipatamente la Champions League, subendo una sconfitta a Londra che sancisce matematicamente la loro eliminazione. La partita ha evidenziato le difficoltà del club nel confrontarsi con le grandi potenze del calcio femminile europeo, mettendo in luce le sfide ancora da affrontare per colmare il divario con le squadre leader del continente.
La Roma Femminile saluta la Champions League con una giornata d’anticipo, al termine di una serata che ha confermato un divario ancora troppo grande con le superpotenze europee. A Stamford Bridge serviva un miracolo sportivo contro il Chelsea, ma le giallorosse sono state sommerse 6-0, in una gara iniziata con ordine e coraggio e poi sfuggita completamente di mano. Il risultato, già di per sé pesantissimo, racconta solo in parte una sfida in cui il Chelsea ha imposto ritmi e qualità impossibili da contenere. Ma il vero rimpianto non va ricercato nella caduta contro una delle squadre più forti del continente: la Roma aveva già compromesso il suo percorso in Europa nelle sfide decisive contro Valerenga e Leuven, partite alla portata in cui sono mancati freddezza, punti e prestazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
UWCL Highlights: Chelsea 6-0 Roma - Watch the highlights of Chelsea's 6-0 UEFA Women's Champions League victory against Roma Femminile... Vai su X
La Roma Femminile impegnata in una delle trasferte più difficili del suo cammino europeo: Stamford Bridge, casa del Chelsea Women. Nel primo commento dove vedere la gara - facebook.com Vai su Facebook
