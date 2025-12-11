Roma Caput Stupri Caccia al branco dell' aggressione avvenuta fuori dalla stazione metro

Roma è scossa da un grave episodio di violenza: una studentessa di 23 anni è stata aggredita da un branco di uomini nella notte tra sabato e domenica, a pochi passi dalla stazione metro Jonio della linea B1. Le forze dell'ordine sono impegnate nella caccia ai responsabili, mentre la città si interroga sulla sicurezza e la tutela delle vittime.

Caccia al branco che nella notte tra sabato e domenica ha aggredito una studentessa fuori sede di 23 anni a circa 300 metri dalla fermata "Jonio" della metro B1, a Roma. La procura capitolina, che insieme ai carabinieri della Compagnia Monte Sacro e del Nucleo investigativo del comando provinciale indaga sul caso, sta cercando di ricostruire la vicenda. A partire proprio dai movimenti della ragazza, da quando è uscita dalla stazione metro a quando avrebbe subito la violenza da parte di tre stranieri. Al vaglio degli inquirenti le testimonianze di chi potrebbe aver visto o sentito movimenti o rumori sospetti così come le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

