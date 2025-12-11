Roma aumenta la concorrenza per Zirkzee | il Milan si inserisce nella corsa

Roma intensifica le trattative per rinforzare l’attacco, ma la concorrenza per Joshua Zirkzee si fa agguerrita. Oltre alla squadra giallorossa, anche il Milan si è fatto avanti, rendendo la trattativa più complessa. La corsa all’attaccante olandese si intensifica, con diversi club interessati a garantirsi il talento emergente.

La Roma continua a muoversi sul fronte offensivo, ma la corsa a Joshua Zirkzee si fa sempre più complicata: sull’attaccante olandese è piombato con decisione anche il Milan, pronto a inserirsi nella trattativa. Per la squadra di Gian Piero Gasperini, a corto di alternative dopo il flop del prestito di Evan Ferguson – ormai destinato a fare ritorno al Brighton – il giocatore del Manchester United rappresenta la priorità assoluta del mercato di gennaio. A Milanello, però, Zirkzee è tornato di grande attualità. I rossoneri, insoddisfatti del rendimento di Gimenez e Nkunku, hanno messo mano alla lista degli obiettivi offensivi e lo hanno riportato in cima alle preferenze. 🔗 Leggi su Sololaroma.it