Roma a valanga | a Glasgow i giallorossi demoliscono il Celtic con un netto 3-0

La Roma di Gasperini torna alla vittoria dopo la sconfitta con il Cagliari, imponendosi con un netto 3-0 sul Celtic a Glasgow. La squadra giallorossa dimostra solidità e determinazione, riscattandosi con una prestazione convincente in una trasferta difficile.

Dopo l’inattesa battuta d’arresto con il Cagliari, la Roma di Gasperini si riprende nella maniera migliore, travolgendo per 3-0 il Celtic in quel di Glasgow. La partita si mette subito male per lo scatenato pubblico scozzese quando una deviazione sfortunata di Scales mette fuori causa Schmeichel per il vantaggio giallorosso. L’undici di casa non riesce ad imbastire una reazione significativa e viene punito per due volte nel finale del primo tempo da Evan Ferguson, che finora aveva trovato la porta con il contagocce. Dopo la seconda rete dell’irlandese, ingenuità clamorosa di Hermoso che regala un calcio di rigore agli scozzesi: per fortuna dei tifosi romanisti, però, Engels prende in pieno il palo e grazia Svilar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it