Roma a valanga | a Glasgow i giallorossi demoliscono il Celtic con un netto 3-0
La Roma di Gasperini torna alla vittoria dopo la sconfitta con il Cagliari, imponendosi con un netto 3-0 sul Celtic a Glasgow. La squadra giallorossa dimostra solidità e determinazione, riscattandosi con una prestazione convincente in una trasferta difficile.
Dopo l’inattesa battuta d’arresto con il Cagliari, la Roma di Gasperini si riprende nella maniera migliore, travolgendo per 3-0 il Celtic in quel di Glasgow. La partita si mette subito male per lo scatenato pubblico scozzese quando una deviazione sfortunata di Scales mette fuori causa Schmeichel per il vantaggio giallorosso. L’undici di casa non riesce ad imbastire una reazione significativa e viene punito per due volte nel finale del primo tempo da Evan Ferguson, che finora aveva trovato la porta con il contagocce. Dopo la seconda rete dell’irlandese, ingenuità clamorosa di Hermoso che regala un calcio di rigore agli scozzesi: per fortuna dei tifosi romanisti, però, Engels prende in pieno il palo e grazia Svilar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Siviglia-Roma 5-2 d.c.r.: gol e highlights | Europa League
Divisione Regionale 1, i risultati del weekend Girone A: @asdromanabasket con il brivido; @luissbasket, @romateamup e @basketpegaso_ all'overtime, super @montesacroroma1987, @asduisp18 corsara, @visnovabasket a valanga https://www.bask - facebook.com Vai su Facebook
Roma a valanga: a Glasgow i giallorossi demoliscono il Celtic con un netto 3-0 - L'undici di Gasperini prende a pallonate gli scozzesi, affondandoli pesantemente grazie alla doppietta di Ferguson e all'autorete sul colpo di testa di Mancini ... ilgiornale.it scrive
La Roma domina in casa del Celtic e vince per 3-0: doppietta di Ferguson, -1 dall’ottavo posto - La Roma ritrova il sorriso a Glasgow dominando in casa del Celtic in Europa League: il 3- Segnala fanpage.it