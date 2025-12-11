Rocio Munoz Morales si sbilancia sulla separazione | Avevo i sensi di colpa

Rocio Munoz Morales condivide le sue emozioni sulla recente separazione, rivelando di aver provato sensi di colpa e paura. Nonostante il dolore, sono state le sue figlie Luna e Alma a darle la forza di affrontare questa fase difficile, trovando nel loro sostegno una nuova motivazione per andare avanti.

Rocio Munoz Morales ha rivelato che la separazione le ha fatto provare un senso di fallimento e paura nei confronti delle sue figlie, ma sono state proprio Luna e Alma a darle la forza di andare avanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rocio Munoz Morales si sbilancia sulla separazione: “Avevo i sensi di colpa”

"Nessun imbarazzo, nessuna paura di essere visti" Rocio Munoz Morales e Vittorio Chini sono stati paparazzati insieme mentre si scambiavano un abbraccio affettuoso. Chi è e cosa nella vita l'uomo che ha fatto ritrovare il sorriso all'attrice - facebook.com Vai su Facebook

«Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino si amano in segreto»: l'indiscrezione che infiamma i social Vai su X

Dopo i gossip su Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino la coppia rompe il silenzio - Com’era prevedibile, non appena si è diffusa la notizia di una presunta love story tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino, subito è stata riportata da tutti i siti di gossip (e non solo). Secondo rds.it

Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales: c’è davvero del tenero? - Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova presunta coppia dello spettacolo: il conduttore e l'attrice si frequenterebbero da tempo in segreto ... Riporta iodonna.it