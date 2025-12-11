Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino rompono il silenzio sulla loro presunta storia segreta

Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino sono tornati a parlare delle voci riguardanti una loro presunta relazione segreta. Dopo molte speculazioni e indiscrezioni, i due protagonisti hanno deciso di chiarire la loro posizione, mettendo fine a rumors che circolavano da tempo.

Non era la prima volta che circolavano indiscrezioni simili su Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. La scorsa primavera alcuni settimanali erano arrivati a confermare ufficialmente la relazione. Diva e Donna aveva addirittura parlato di "colpo di fulmine". Quando poi erano uscite le foto di Stefano De Martino e Caroline Tronelli, tutta l'attenzione si era spostata su di loro, spegnendo i rumor sulla Morales. Si sono riaccesi nella giornata di ieri, quando Diva e Donna ha riportato in auge il gossip dicendo che Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino erano diventati amanti segreti. Le voci circolano fin dallo scorso marzo, quando si parlava di una presunta crisi tra Rocio e Bova.