Rocio Morales dopo la rottura con Bova | Spaventata di non essere un esempio per le mie figlie Ora sono serena

Rocio Morales condivide le sue emozioni dopo la separazione da Raoul Bova, rivelando come le figlie siano state il suo sostegno. In un momento di difficoltà, ha affrontato le sfide con determinazione, trovando serenità grazie all’amore e al supporto delle sue figlie, che le hanno ricordato l’importanza di essere un esempio positivo.

Rocio Morales ha parlato del difficile periodo della separazione da Raoul Bova, spiegando di aver trovato nelle figlie la sua forza: "Mi dicevano 'mamma, va tutto bene perché ci sei tu. Siamo fortunate'". Oggi l'attrice non parla della sua vita privata, ma fa sapere di essere serena e "connessa con gli altri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Nessun imbarazzo, nessuna paura di essere visti" Rocio Munoz Morales e Vittorio Chini sono stati paparazzati insieme mentre si scambiavano un abbraccio affettuoso. Chi è e cosa nella vita l'uomo che ha fatto ritrovare il sorriso all'attrice - facebook.com Vai su Facebook

«Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino si amano in segreto»: l'indiscrezione che infiamma i social Vai su X

Rocio Morales dopo la rottura con Bova: “Spaventata di non essere un esempio per le mie figlie. Ora sono serena” - Rocio Morales ha parlato del difficile periodo della separazione da Raoul Bova, spiegando di aver trovato nelle figlie la sua forza: "Mi dicevano ... Lo riporta fanpage.it

''Avrei rischiato di dire parole sbagliate'': Rocìo Munoz Morales torna sulla rottura con Bova dopo lo scandalo - ''Avrei rischiato di dire parole sbagliate'': Rocìo Munoz Morales torna sulla rottura con Bova dopo lo scandalo ... gossip.it scrive