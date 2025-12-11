Rocco Casalino è una checca inutile | Vittorio Sgarbi nei guai per la frase in tv

Vittorio Sgarbi rischia il processo per aver definito Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte,

Sì al procedimento. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha votato all'unanimità a favore della richiesta di processare l'ex sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi per diffamazione ai danni di Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, del Movimento 5 stelle. La. 🔗 Leggi su Today.it

