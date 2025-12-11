Rocca di Stellata presenze boom per la mostra di Daniele Cestari
La mostra “I Resti dell’Ippogrifo” di Daniele Cestari ha riscosso grande successo presso la Rocca Possente di Stellata, attirando numerosi visitatori durante i due mesi di esposizione. L’esposizione ha offerto un coinvolgente viaggio tra arte e fantasia, lasciando un’impronta significativa nel panorama culturale locale.
Si è conclusa la mostra “I Resti dell’Ippogrifo” di Daniele Cestari, per due mesi allestita presso la Rocca Possente di Stellata. All’evento di chiusura, l’autore ha presentato al pubblico il relativo catalogo, edito da Il Rio, che contiene le foto tematizzate dell’esposizione, oltre al racconto delle opere e dei molteplici significati della mostra. "Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco, sopportandomi e supportandomi – ha detto Cestari a conclusione dell’esposizione –: con la massima professionalità, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, offrendo uno sguardo nuovo su Stellata e su noi stessi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
