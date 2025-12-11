Robur in crisi e con poche alternative Menghi e Noccioli devono sbloccarsi

La Robur si trova in un momento delicato, tra crisi di risultati e incertezza societaria. Con pochi margini di manovra e la proprietà distante, il club si prepara alla sfida di lunedì contro il Camaiore al Franchi, sperando in una svolta affidata alle prestazioni di Menghi e Noccioli.

Nel momento più difficile, con la squadra in crisi (più di risultati che di gioco) e con una proprietà sempre più lontana, al netto dei comunicati di circostanza, la Robur si allena per il posticipo di lunedì contro il Camaiore al Franchi. Difficile, provando a parlare solo di campo, immaginarsi grossi stravolgimenti nell'undici titolare da parte di Bellazzini che prosegue dritto nella sua strada. Le alternative però, ad onor del vero, sono piuttosto scarne specie da metà campo in su per cui anche per questo il tecnico sarà costretto a fare di necessità virtù. Andando a ritroso e partendo per una volta dall'attacco tutto ruota intorno alla vena (o alla non vena, forse più appropriato) realizzativa di Menghi, centravanti titolare designato e della sua alternativa, seppur fuori ruolo, Noccioli.

