Robot ispirati ai grilli le nuove frontiere della Sant' Anna

I robot ispirati ai grilli rappresentano una delle innovazioni più affascinanti nel campo della robotica. Sviluppati dalla Sant'Anna di Pisa, questi robot sono in grado di saltare con potenze sorprendenti e di ricaricarsi autonomamente grazie all'interazione con l'ambiente circostante, aprendo nuove frontiere nelle applicazioni e nelle tecnologie robotiche.

Pisa, 11 dicembre 2025 - Saltano con potenze sorprendenti e si ricaricano sfruttando direttamente l'interazione con l'ambiente. Due caratteristiche che, se combinate assieme, possono portare a una nuova generazione di robot miniaturizzati ispirati agli insetti. Nell'articolo focus "Jump, Recharge, Repeat: Insect-Inspired Jumping Robots and the Challenge of Energy Harvesting", pubblicato sulla rivista Science Robotics, Donato Romano, professore associato presso l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, esplora le nuove frontiere della robotica biomimetica, in particolare lo sviluppo di robot su piccola scala che, grazie all'autonomia energetica, possono risultare determinanti in scenari applicativi remoti, ostili o difficilmente raggiungibili.

