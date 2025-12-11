Roberto Pesci morto l' imprenditore di Viterbo

È scomparso Roberto Pesci, imprenditore di Viterbo noto e stimato nella regione. Titolare del gruppo Pesci – R&M, si è distinto nel settore dei carrelli elevatori e dei macchinari per la pulizia industriale, contribuendo significativamente allo sviluppo economico locale. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nel panorama imprenditoriale viterbese.

È morto Roberto Pesci, imprenditore molto conosciuto e stimato nel Viterbese. Era titolare del gruppo Pesci – R&M, che si occupa di carrelli elevatori e di macchinari e prodotti per la pulizia industriale. Marito di Sonia Perà, assessora nella giunta di Leonardo Michelini ed ex tesoriera del Pd. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

West Nile, morto l’imprenditore mantovano Giuseppe Pesci - Brescia, 2 ottobre 2025 – Non ce l’ha fatta l’imprenditore di Medole Giuseppe Pesci che aveva contratto una infezione di West Nile. Come scrive ilgiorno.it

West Nile, non ce l'ha fatta l'imprenditore mantovano 75enne Giuseppe Pesci: è morto dopo un mese di ricovero - Originario e residente a Medole, in provincia di Mantova, Pesci è deceduto nel tardo pomeriggio di martedì agli Spedali Civili di Brescia Dopo oltre un mese di ricovero ospedaliero, non ce l’ha fatta ... Segnala milano.corriere.it