roberto benigni piaccia o non piaccia sa fare tv a differenza di altri

Vanityfair.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Benigni dimostra ancora una volta di essere un maestro della televisione, distinguendosi per la sua capacità di coinvolgere e intrattenere il pubblico. Lo speciale su San Pietro, trasmesso su Rai1, mette in evidenza la sua abilità nel parlare e nel comunicare, confermando il suo talento unico nel panorama televisivo italiano.

