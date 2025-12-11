Roberto Benigni piaccia o non piaccia sa fare tv a differenza di altri

Roberto Benigni dimostra ancora una volta di essere un maestro della televisione, distinguendosi per la sua capacità di coinvolgere e intrattenere il pubblico. Lo speciale su San Pietro, trasmesso su Rai1, mette in evidenza la sua abilità nel parlare e nel comunicare, confermando il suo talento unico nel panorama televisivo italiano.

Lo speciale su San Pietro in onda su Rai1 conferma l'abilità del premio Oscar a intrattenere il pubblico grazie all'uso della parola.

Roberto Benigni "Pietro. un uomo nel vento", il monologo del premio oscar dedicato alla storia e all'umanità dell'apostolo, trasmesso ieri su Rai1, ha sfiorato i 4 milioni di telespettatori (3 milioni 968mila), pari al 24.4% di share.

"Il Sogno" di Roberto Benigni conquista il pubblico italiano: 28,1% di share, ecco di cosa ha parlato - Ieri sera, 19 marzo 2025, è andato in onda su Rai 1 e in Eurovisione lo show di Roberto Benigni, intitolato Il Sogno.