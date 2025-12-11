Roberto Benigni la notizia in Rai dopo Pietro in prima serata
Roberto Benigni torna in prima serata su Rai, portando sullo schermo un evento atteso dai fan. La sua presenza ha suscitato reazioni contrastanti tra chi ha cambiato canale e chi, invece, ha preferito restare incollato allo schermo. L'appuntamento ha generato grande curiosità e discussioni tra il pubblico, facendo parlare di sé anche sui social.
C’è chi ha cambiato canale per la curiosità e chi, invece, è rimasto incollato allo schermo senza fiatare. La notizia è arrivata così, improvvisa e travolgente: qualcosa ha letteralmente mandato in tilt la Rai e ha lasciato il pubblico senza fiato. Ma cosa ha davvero scatenato tutto questo? E perché proprio il nome di Benigni torna a far parlare l’Italia come poche altre volte? Dietro il clamore di queste ore c’è un evento che ha messo d’accordo critici e spettatori, capace di trasformare una serata tv qualunque in un appuntamento che tutti, ma proprio tutti, hanato. E la protagonista, ancora una volta, è la magia di Roberto Benigni, tornato a sorprendere con qualcosa che nessuno si aspettava. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
La serata evento, in prima mondiale, “ #Pietro - Un uomo nel vento” di Roberto Benigni stravince la serata con il 24,4% e 4 milioni di telespettatori su Rai 1 e domina nel pubblico pregiato. Su Canale 5 la telenovela turca si ferma al 15%. #AscoltiTv Vai su X
Ha emozionato e stupito il monologo di Roberto Benigni dedicato a San Pietro, il "migliore amico di Gesù", andato in onda su Rai 1. Rivediamo uno dei momenti più intensi della serata. - facebook.com Vai su Facebook
Su Rai 1 ottimo Benigni, Chi l’ha visto in difficoltà: gli ascolti - Medaglia d'oro per Rai 1 con gli ascolti del 10 dicembre 2025 con Roberto Benigni: Chi l'ha visto resta indietro e non brilla questa settimana ... Scrive ultimenotizieflash.com
Roberto Benigni torna stasera su Rai 1 con lo show evento "Pietro - Un uomo nel vento": di cosa si tratta - Stasera su Rai 1 alle 21:30 verrà trasmesso lo show evento di Roberto Benigni dedicato a San Pietro, dal titolo Pietro - Riporta msn.com