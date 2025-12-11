Roberto Benigni la gaffe al TG 1 prima dello show su Pietro | Saluto Papa Francesco

Roberto Benigni torna in televisione con il suo inconfondibile stile, tra sorrisi e battute. Durante un collegamento al TG1 prima di uno show dedicato a Pietro, l’attore ha commesso una gaffe memorabile, salutando Papa Francesco. Un momento che ha suscitato simpatia e divertimento tra il pubblico, confermando il suo talento nel sorprendere con spontaneità e simpatia.

Roberto Benigni è tornato in televisione e lo ha fatto nel modo più "benigniano" possibile: con un sorriso, una battuta irresistibile e una gaffe che ha già conquistato il pubblico. A poche ore dal debutto del suo nuovo show, Pietro – Un uomo nel vento, l'attore e regista toscano è apparso al TG 1 in un'intervista molto attesa. L'intervento, affidato ad Emma D'Aquino, è presto diventato virale per un fuori programma che ha confermato, ancora una volta, il talento innato di Benigni nel trasformare ogni imprevisto in spettacolo. La gaffe di Roberto Benigni al TG 1 con Emma D'Aquino. Roberto Benigni dunque è stato ospite del TG 1 serale per presentare il suo nuovo progetto dedicato alla figura dell'apostolo Pietro.

