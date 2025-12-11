Rivelazione del segreto d' ufficio processo per la ex componente del Csm Rosanna Natoli
Il gup di Catania, Giuseppina Starace, ha rinviato a giudizio Rosanna Natoli, ex componente del Csm e appartenente a Fratelli d'Italia, per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio. La vicenda riguarda presunte fughe di notizie riservate legate a questioni istituzionali, portando al processo l'ex rappresentante della magistratura presso il Consiglio superiore della magistratura.
Delmastro che saltella e dà dell’invidiosa alla sinistra. Delmastro condannato per rivelazione di segreto di ufficio. Volete una magistratura libera e indipendente dalla politica? Votate NO al referendum. Delmastro sottosegretario alla giustizia è stato condannat - facebook.com Vai su Facebook
Il Csm vuole chiedere 200 mila euro di danni a Palamara, ma non a Davigo, condannato in via definitiva per rivelazione di segreto d'ufficio. Di @ErmesAntonucci Vai su X
Ex componente del Csm Natoli a processo per rivelazione del segreto d'ufficio - Il gup di Catania, Giuseppina Starace, ha rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d'ufficio l'ex componente laica di Fdi del Csm, Rosanna Natoli. Come scrive ansa.it
Direzione nazionale antimafia, Prestipino indagato per rivelazione di segreto d'ufficio, revocate le deleghe - Il procuratore aggiunto della Dna Michele Prestipino è indagato a Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio. Da ansa.it