Riva Reno | tutti i dubbi sul canale

Il canale di Riva Reno, nel cuore di Bologna, suscita numerosi interrogativi tra residenti e visitatori. Durante i mesi estivi, con il caldo che supera i 35°, si trasforma in una sorta di palude urbana, sollevando dubbi sulla gestione e la manutenzione di questa storica via. Un fenomeno che richiede attenzione e approfondimento.

Provate a immaginare il canale in via Riva Reno a luglio, quando la temperatura supera i 35°. Una palude nel cuore della città. In estate l’acqua qui può superare facilmente i 25–26° che è la temperatura ideale perché alghe e cianobatteri esplodano. Se la corrente è lenta, com’è inevitabile con poca acqua, il canale si riempie di tappeti verdi e cattivo odore. Il problema non è solo il canale, è l’acqua che non abbiamo. Vincenzo Donati Risponde Beppe Boni Il timore che il canale scoperto in via Riva Reno (che ha fatto sparire 200 parcheggi) si trasformi in un autogol per Palazzo d’Accursio è un sentimento diffuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

