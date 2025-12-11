Ritorno a Napoli per Vanessa Incontrada | Bisogna mettersi in gioco per cercare la felicità

Vanessa Incontrada torna a Napoli, città che le ha dato i natali, per condividere il suo percorso di crescita e felicità. Con il suo sorriso contagioso e la sua presenza magnetica, l’attrice e conduttrice riflette sull'importanza di mettersi in gioco per raggiungere i propri obiettivi, confermando il suo ruolo tra le protagoniste dello spettacolo italiano.

È bella come il sole Vanessa Incontrada. Che ci sia una telecamera o una cinepresa buca lo schermo. Sa tenere banco che sia il palco di Zelig o dei programmi in musica che conduce con Carlo Conti, tanto che si chiede quando la si vedrà anche su quello di Sanremo.Lei è simbolo della body. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

NESTI RADIO-TELECRONISTA RITORNO AL… FUTURO NAPOLI-JUVENTUS: GOL DI YILDIZ Questa volta, mi riferisco al passaggio dal passato al presente, e, magari, al futuro, nel senso che il Web, Facebook, e la tecnologia mi consentono un viaggio sulla - facebook.com Vai su Facebook

Il ritorno di Spalletti a Napoli ha diviso il tifo partenopeo #NapoliJuve Vai su X

Vanessa Incontrada cambia look e i fan apprezzano: "Talmente bella che sta bene con tutto" - L'attrice condivide sui social un video con le tappe di un cambiamento deciso a pochi giorni del ritorno in tv alla conduzione di Zelig ... Segnala today.it

Gigi e Vanessa insieme, Scotti rimprovera Incontrada: "Come Carlo Conti". E l'ossessione di D'Alessio - Nella puntata del 26 novembre, tanti ospiti di spicco ma è Gerry Scotti a fare le rivelazioni più eclatanti: cosa è successo da D'Alessio e Incontrada ... libero.it scrive