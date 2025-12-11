Ritardi consegne e-commerce allarme reputazione per i brand

Durante i periodi di punta come Black Friday e Natale, l'e-commerce italiano affronta un aumento della domanda che mette sotto pressione la logistica. I ritardi nelle consegne rischiano di compromettere la reputazione dei brand, evidenziando l'importanza di soluzioni efficaci per garantire affidabilità e soddisfazione del cliente in momenti critici.

Quando la logistica va in crisi e la reputazione online ne paga il prezzo Ogni anno, tra Black Friday e Natale, l’e-commerce italiano entra in una fase di massima intensità. Quest’anno, però, la pressione logistica ha generato un fenomeno particolarmente evidente: un aumento notevole nei ritardi di consegna e, di conseguenza, un’ondata di recensioni negative che sta danneggiando la reputazione di moltissimi negozi digitali. L’esperto di settore Fabio De Rienzo, founder di Materassimemory.eu, spiega come il sovraccarico dei corrieri, unito alle condizioni meteo instabili e alla gestione complessa dei picchi di domanda, abbia prodotto rallentamenti significativi. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Ritardi consegne e-commerce, allarme reputazione per i brand

Pacchi e ritardi tra Black Friday e Natale, De Rienzo avverte: “Rischio reputazionale serio per imprese” - Napoli – “L’aumento dei ritardi nelle consegne registrato nelle settimane tra Black Friday e Natale sta generando un impatto diretto sulla reputazione ... Scrive pupia.tv

Il tuo pacco deve ancora arrivare? Avviso importante In questi giorni le spedizioni stanno subendo ritardi generalizzati in tutta Italia. I corrieri sono ancora sotto pressione per l'aumento di volumi e consegne legate al periodo di festeggiamenti, e questo sta crea