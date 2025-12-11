Rita Dalla Chiesa si racconta dall' omicidio del padre all' addio a Forum | Avrei dovuto parlare con Pier Silvio Berlusconi

Rita Dalla Chiesa si apre sulla perdita del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e sui momenti chiave della sua vita, tra ricordi dolorosi e riflessioni personali. In questa intervista, l’ex conduttrice ripercorre le tappe più significative, tra cui l’addio a Forum e i rimpianti non espressi con Pier Silvio Berlusconi.

"Anche adesso che sono ormai nell'imbuto della vita, papà mi continua a mancare moltissimo. È come se la mia vita si fosse fermata lì, a quando avevo 35 anni": Rita Dalla Chiesa spiega così l'impossibilità di superare il dolore per la morte del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 🔗 Leggi su Today.it

È sempre Cartabianca. Aumenta la micro-criminalità, Rita dalla Chiesa a #ÈsempreCartabianca: "Non dico di aumentare le pene ma quelle che ci sono devono essere messe in atto"

Rita Dalla Chiesa: «Forum? A Mediaset mi mentirono, dissero che non l'avrebbero più fatto. Palombelli? E' come vedere mio marito con un'altra»

Rita Dalla Chiesa tra dolore, memoria e poi la ferita tv: «Forum? Come un marito con un'altra» - In un racconto intenso e senza filtri, Rita Dalla Chiesa ha ripercorso al Corriere la storia personale che l'ha segnata per sempre, tra il ricordo del padre Carlo Alberto, gli anni ...