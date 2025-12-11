Rita Dalla Chiesa | Perché lasciai Forum e me ne pento ancora Frizzi? L’ho perso due volte

Rita Dalla Chiesa rivela il suo sentimento di nostalgia e rimpianto per gli anni trascorsi a Forum, dove ha lavorato per 23 anni. In un’intervista sincera, racconta le motivazioni della sua decisione di lasciare il programma e i ricordi legati a Fabrizio Frizzi, con cui ha condiviso momenti importanti della sua vita professionale.

Ne parla con un trasporto che traspare. Palesemente sincero. Rita Dalla Chiesa torna in tv? "Sento spesso la nostalgia della mia famiglia televisiva, dei tempi felici a Forum dove sono rimasta 23 anni. So che voglio portare a termine i miei progetti come la riforma della giustizia ma dopo non posso escludere di tornare dalla politica alla tv". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Rita Dalla Chiesa: “Perché lasciai Forum e me ne pento ancora. Frizzi? L’ho perso due volte”

È sempre Cartabianca. . Aumenta la micro-criminalità, Rita dalla Chiesa a #ÈsempreCartabianca: "Non dico di aumentare le pene ma quelle che ci sono devono essere messe in atto" - facebook.com Vai su Facebook

Rita Dalla Chiesa spiega perché lasciò Forum: “Mi dissero che avrebbe chiuso, sbagliai a non andare da Berlusconi” - Rita Dalla Chiesa torna a raccontare uno dei capitoli più delicati della sua carriera: l’addio a Forum. fanpage.it scrive

Rita Dalla Chiesa pronta a lasciare la politica: “Nostalgia della tv, potrei tornare”. La confessione a Monica Setta - Rita Dalla Chiesa a Storie al Bivio da Monica Setta: "Potrei chiudere il capitolo politico e tornare in tv". Come scrive lifestyleblog.it