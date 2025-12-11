Rita Dalla Chiesa | Perché lasciai Forum e me ne pento ancora Frizzi? L’ho perso due volte

Rita Dalla Chiesa rivela il suo sentimento di nostalgia e rimpianto per gli anni trascorsi a Forum, dove ha lavorato per 23 anni. In un’intervista sincera, racconta le motivazioni della sua decisione di lasciare il programma e i ricordi legati a Fabrizio Frizzi, con cui ha condiviso momenti importanti della sua vita professionale.

Ne parla con un trasporto che traspare. Palesemente sincero. Rita Dalla Chiesa torna in tv? "Sento spesso la nostalgia della mia famiglia televisiva, dei tempi felici a Forum dove sono rimasta 23 anni. So che voglio portare a termine i miei progetti come la riforma della giustizia ma dopo non posso escludere di tornare dalla politica alla tv".

