Rita Dalla Chiesa | Perché lasciai Forum e me ne pento ancora Frizzi? L’ho perso due volte

Rita Dalla Chiesa rivela il suo sentimento di nostalgia per i lunghi anni trascorsi a Forum, ricordando con trasporto e sincerità le emozioni di quel periodo. In un'intervista, riflette sul motivo che l’ha portata ad abbandonare il programma e sui ricordi legati a Fabrizio Frizzi, condividendo momenti di entusiasmo e rimpianto.

Ne parla con un trasporto che traspare. Palesemente sincero. Rita Dalla Chiesa torna in tv? "Sento spesso la nostalgia della mia famiglia televisiva, dei tempi felici a Forum dove sono rimasta 23 anni. So che voglio portare a termine i miei progetti come la riforma della giustizia ma dopo non posso escludere di tornare dalla politica alla tv".

