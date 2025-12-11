Rita Dalla Chiesa | Perché lasciai Forum e me ne pento ancora Frizzi? L’ho perso due volte
Rita Dalla Chiesa rivela il suo sentimento di nostalgia per i lunghi anni trascorsi a Forum, ricordando con trasporto e sincerità le emozioni di quel periodo. In un'intervista, riflette sul motivo che l’ha portata ad abbandonare il programma e sui ricordi legati a Fabrizio Frizzi, condividendo momenti di entusiasmo e rimpianto.
Ne parla con un trasporto che traspare. Palesemente sincero. Rita Dalla Chiesa torna in tv? "Sento spesso la nostalgia della mia famiglia televisiva, dei tempi felici a Forum dove sono rimasta 23 anni. So che voglio portare a termine i miei progetti come la riforma della giustizia ma dopo non posso escludere di tornare dalla politica alla tv". Milleunadonna.it
Rita Dalla Chiesa spiega perché lasciò Forum: “Mi dissero che avrebbe chiuso, sbagliai a non andare da Berlusconi” - Rita Dalla Chiesa torna a raccontare uno dei capitoli più delicati della sua carriera: l’addio a Forum. fanpage.it
Rita Dalla Chiesa e il motivo dell’addio a Forum / “Sbagliai a non andare da Berlusconi, lui…” - Rita Dalla Chiesa torna in tv a Storie di Donne al Bivio e svela alcuni retroscena riguardo la trasmissione Forum, programma che ha condotto per anni. ilsussidiario.net
A “Storie al bivio” tra gli ospiti Rita Dalla Chiesa, Costantino Vitagliano, Patrizia Rossetti Sono Rita dalla Chiesa, Costantino Vitagliano, Patrizia Rossetti e il fidanzato Marco Antonio Bellucci, Mila Suarez e l'onorevole Sara Kelany, responsabile immigrazione d - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.