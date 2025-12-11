Rita Dalla Chiesa | Perché lasciai Forum e me ne pento ancora Frizzi? L’ho perso due volte

Rita Dalla Chiesa rivela il suo rapporto con il passato televisivo, tra nostalgia e riflessioni personali. Dopo 23 anni a Forum, la conduttrice si apre sul motivo del suo addio e sui sentimenti legati a quell’esperienza, condividendo anche ricordi e emozioni legate al suo percorso professionale e alle persone che hanno segnato la sua carriera.

© Milleunadonna.it - Rita Dalla Chiesa: “Perché lasciai Forum e me ne pento ancora. Frizzi? L’ho perso due volte” Ne parla con un trasporto che traspare. Palesemente sincero. Rita Dalla Chiesa torna in tv? "Sento spesso la nostalgia della mia famiglia televisiva, dei tempi felici a Forum dove sono rimasta 23 anni. So che voglio portare a termine i miei progetti come la riforma della giustizia ma dopo non posso escludere di tornare dalla politica alla tv". Milleunadonna.it Rita Dalla Chiesa spiega perché lasciò Forum: “Mi dissero che avrebbe chiuso, sbagliai a non andare da Berlusconi” - Rita Dalla Chiesa torna a raccontare uno dei capitoli più delicati della sua carriera: l’addio a Forum. fanpage.it

