Risultati Champions League | due vittorie e due sconfitte per le italiane nel 6° turno

Nel 6° turno della fase a gironi della Champions League, le squadre italiane hanno avuto esiti contrastanti: Juventus e Atalanta sono tornate a sorridere con vittorie importanti, mentre Inter e Napoli hanno subito sconfitte, evidenziando un andamento variegato per il calcio italiano in questa fase della competizione.

Inter News 24 Risultati Champions League del 6° turno della fase campionato: Juventus e Atalanta sorridono, mentre Inter e Napoli escono sconfitte. La due giorni di Champions League per le squadre italiane si chiude con un bilancio in chiaroscuro: due vittorie e due sconfitte. Dopo i risultati amari di Inter e Napoli, sono arrivate le risposte positive di Juventus e Atalanta, mantenendo alta la presenza tricolore nella fase campionato del torneo. L’ Inter, guidata da Cristian Chivu, è stata battuta a San Siro dal Liverpool per 1-0 al termine di un match deciso da un rigore molto discusso nei minuti finali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Risultati Champions League: due vittorie e due sconfitte per le italiane nel 6° turno

