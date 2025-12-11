Ristrutturazione Palestra Buonarroti con ritardo la nota del Pd di Sansepolcro

Il progetto di ristrutturazione della palestra Buonarroti a Sansepolcro sta attraversando un rallentamento nei lavori, suscitando preoccupazioni tra cittadini e amministrazione. La nota del Pd locale evidenzia i ritardi e invita a un’attenzione maggiore sulla ripresa dei lavori e sulla gestione delle risorse pubbliche, sottolineando l’importanza di completare l’intervento nel rispetto dei tempi e delle aspettative della comunità.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – . «Nei giorni scorsi la palestra Buonarroti, dopo importanti lavori di ristrutturazione, è tornata fruibile. Questa è indiscutibilmente una buona notizia e un momento rilevante per la nostra collettività che ritrova uno spazio importante e profondamente ammodernato. Non ci ritroviamo però nei toni trionfalistici utilizzati dall'amministrazione comunale, c'è molto da rivedere sull'intervento fatto. In molti criticano la bizzarra scelta cromatica ma non è su questo che ci vogliamo soffermare, magari ci sarà dietro un tema progettuale che ci sfugge.

