Ristrutturazione in un' area vuota da 10 anni e il Comune che non rimedia | le accuse per il cantiere di via Anfiteatro e non solo

Da oltre dieci anni un'area di via Anfiteatro resta vuota, senza interventi di ristrutturazione. La gestione del cantiere e le procedure adottate, tra cui la mancata approvazione di un piano attuativo e l'uso di una SCIA, hanno sollevato accuse contro l'impresa e il Comune, coinvolti in una disputa sulla legalità e i ritardi.

L'utilizzo della ristrutturazione (in un'area dove i precedenti edifici erano stati demoliti 10 anni prima dell'avvio dei lavori) e di una Scia (Segnalazione certificata d'inizio attività) anziché di un piano attuativo avrebbe procurato all'impresa della torre "Unico Brera" in via Anfiteatro uno.

