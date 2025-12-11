Riqualificazione conclusa riapre al pubblico lo storico ponte di Olina

È stato completato il progetto di riqualificazione del Ponte di Olina, uno dei simboli storico-culturali del Frignano. Questa mattina si è tenuta l'inaugurazione ufficiale, segnando la riapertura al pubblico di questa importante testimonianza architettonica e storica della zona.

Questa mattina è stato inaugurato il completamento dei lavori e la riapertura del Ponte di Olina, uno dei simboli storico-culturali più importanti del Frignano. Una struttura che, sotto il peso di cinque secoli di storia, necessitava di un intervento di consolidamento che ne preservasse.

