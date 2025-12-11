Rinnovi Milan Pulisic e Maignan situazioni al momento diverse | ecco i dettagli

Il mercato in casa Milan si concentra sui rinnovi di contratto di due pilastri della squadra, Maignan e Pulisic. Mentre le trattative sono ancora in fase embrionale, il club valuta le migliori strategie per consolidare il proprio futuro, considerando anche possibili interventi sul mercato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle situazioni contrattuali dei due giocatori.

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare anche ai rinnovi di Maignan e Pulisic per il futuro del club. Ecco i dettagli e le novità da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

