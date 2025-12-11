Rinnovi Milan Pulisic e Maignan situazioni al momento diverse | ecco i dettagli

Il mercato in casa Milan si concentra sui rinnovi di contratto di due pilastri della squadra, Maignan e Pulisic. Mentre le trattative sono ancora in fase embrionale, il club valuta le migliori strategie per consolidare il proprio futuro, considerando anche possibili interventi sul mercato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle situazioni contrattuali dei due giocatori.

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare anche ai rinnovi di Maignan e Pulisic per il futuro del club. Ecco i dettagli e le novità da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rinnovi Milan, Pulisic e Maignan situazioni al momento diverse: ecco i dettagli

Top #Milan #News, #Pulisic in dubbio per Torino. Due rinnovi sul tavolo e le ultime sul #mercato di gennaio - facebook.com Vai su Facebook

Il Milan nelle prossime settimane proverà a trovare un accordo per il rinnovo di Maignan. In caso di mancata fumata bianca, il Milan sta già sondando diversi nomi: tra questi, come riportato da Baiocchini e Di Stefano, anche Hugo del Corinthians. Valutazione: Vai su X

Il Milan che scotta: Maignan e Pulisic decisivi ma il futuro resta una incognita - I calciatori più forti è meglio tenerseli stretti, perché sono quelli che segnano la differenza, soprattutto per i traguardi e gli obiettivi fissati a vette molto elevate. Da corrieredellosport.it

Scelto il nuovo portiere? Tuttosport: "Souza per il dopo Maignan" - Il Milan farà un ultimo tentativo per cercare di rinnovare Mike Maignan, che in questo inizio di stagione sembrerebbe finalmente tornato ai suoi livelli, tra parate mozzafiato e ... Segnala milannews.it