Rinnovamento Guardiese lancia la sua proposta sui dati dei Comuni Ricicloni 2025
Il rapporto Comuni Ricicloni Campania 2025 evidenzia la posizione di Guardia Sanframondi, al 96° posto su 121, con una gestione differenziata efficace ma ancora migliorabile. Rinnovamento Guardiese propone interventi tecnici mirati per ridurre il residuo secco e promuovere una raccolta più sostenibile, puntando a un incremento della qualità e dell’efficienza del sistema di raccolta differenziata.
