Rinasce il ponte delle Nove Luci Il simbolo della Valdorcia verrà ricostruito | 13 milioni

Il ponte delle Nove Luci, simbolo iconico della Valdorcia, sta per essere ricostruito dopo anni di attesa. Con un investimento di 13 milioni di euro, il progetto di restauro guidato da Massimo Cherubini mira a riportare alla luce questo storico ponte, simbolo di identità e tradizione. La ripresa dei lavori rappresenta una speranza per la comunità locale e il patrimonio culturale della zona.

di Massimo Cherubini La speranza di vedere la ricostruzione del ponte "Nove Luci" sta per diventare realtà. Il viadotto che supera il fiume Orcia crollò, a seguito di una piena, il 28 novembre del 2012. Da allora la Provinciale è stata chiusa con alcuni disagi per i collegamenti tra la Cassia (da Gallina) e Pienza percorrendo la Provinciale diciotto ora interrotta. Ora i tredici milioni, stanziati dalla Regione per la ricostruzione, potranno essere spesi per un’opera particolarmente importante e necessaria per la popolazione locale. Sono stati "svincolati" dal rispetto dei tempi da parte della Provincia che domani pomeriggio presenterà il documento con la progettazione di fattibilità dell’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rinasce il ponte delle Nove Luci. Il simbolo della Valdorcia verrà ricostruito: 13 milioni

