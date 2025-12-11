Rilevazione studenti palestinesi nelle Istituzioni scolastiche e paritarie as 2025 26

Orizzontescuola.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel contesto delle attività di monitoraggio dell’istruzione, il Ministero dell’istruzione e del merito ha avviato una rilevazione anonima dedicata alla presenza di studenti palestinesi nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2025/26. L’obiettivo è raccogliere dati aggiornati sulla composizione delle scuole e promuovere un’analisi approfondita delle esigenze degli studenti stranieri nel sistema educativo italiano.

È stata recentemente avviata dal Ministero dell’istruzione e del merito una rilevazione anonimizzata riguardante la presenza di studenti palestinesi presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie del territorio nazionale per l’a.s. 20252026, che rimarrà aperta per l’intero anno scolastico corrente, con possibilità di aggiornamento costante. L'articolo Rilevazione studenti palestinesi nelle Istituzioni scolastiche e paritarie a.s. 202526 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

rilevazione studenti palestinesi istituzioniDalla guerra alle aule della Federico II: Napoli accoglie 24 studenti palestinesi - Dai territori di guerra alle aule dell'Università Federico II, dove potranno continuare a studiare per realizzare i loro sogni. Riporta napolitoday.it

rilevazione studenti palestinesi istituzioniDalla Palestina alla Federico II per continuare a studiare - Dagli scenari di guerra alle aule dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove potranno continuare a studiare per realizzare i loro sogni. Secondo ansa.it