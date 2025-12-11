rilasciato il trailer del nuovo film concerto su billie ellish diretto da james cameron

È stato pubblicato il trailer del nuovo film concerto dedicato a Billie Eilish, diretto da James Cameron. L’attesa cresce, promettendo un’esperienza visiva ed emotiva unica, che combina musica e cinema in un’epica celebrazione dell’artista.

Rilasciato il trailer del nuovo film concerto su Billie Ellish. Le premesse ci suggeriscono che sarà un’esperienza spettacolare, sotto tutti i punti di vista. Arriverà il 20 marzo nelle sale americane il film, che sarà diretto dal Mr. James Cameron mentre era alle prese con il suo ultimissimo Avatar. Il progetto in 3D porterà sul grande schermo il concerto Hit Me Hard and Soft di Billie Eilish rivivendo musica e storia di una cantante che ha segnato la generazione Z, cui lei stessa appartiene quando debutta. Un’esperienza immersiva che porterà gli spettatori nel recentissimo tour della pop star. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it