Rilasciato il trailer del nuovo film concerto su Billie Ellish diretto da James Cameron

Metropolitanmagazine.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il trailer del nuovo film concerto dedicato a Billie Eilish, diretto da James Cameron. L’attesa cresce, promettendo un’esperienza visiva ed emotiva unica, che combina musica e cinema in un’epica celebrazione dell’artista.

Rilasciato il trailer del nuovo film concerto su Billie Ellish. Le premesse ci suggeriscono che sarà un’esperienza spettacolare, sotto tutti i punti di vista. Arriverà il 20 marzo nelle sale americane il film, che sarà diretto dal Mr. James Cameron mentre era alle prese con il suo ultimissimo Avatar. Il progetto in 3D porterà sul grande schermo il concerto  Hit Me Hard and Soft  di  Billie Eilish rivivendo musica e storia di una cantante che ha segnato la generazione Z, cui lei stessa appartiene quando debutta. Un’esperienza immersiva che porterà gli spettatori nel recentissimo tour della pop star. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

rilasciato il trailer del nuovo film concerto su billie ellish diretto da james cameron

© Metropolitanmagazine.it - Rilasciato il trailer del nuovo film concerto su Billie Ellish, diretto da James Cameron

rilasciato trailer nuovo filmThe drama, rilasciato il trailer della commedia dark con Zendaya e Robert Pattinson - L'articolo The Drama, rilasciato il trailer della commedia dark con Zendaya e Robert Pattinson proviene da Metropolitan Magazine. Riporta msn.com

rilasciato trailer nuovo filmElla McCay Perfettamente Imperfetta: il trailer del nuovo film di James L. Brooks - Jamie Lee Curtis, Emma Mackey e Woody Harrelson sono i protagonisti della comedy drama Ella McCay Perfettamente Imperfetta. Segnala cinematographe.it