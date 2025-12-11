Rigore Wirtz svelata la posizione della UEFA sull’episodio di Inter Liverpool | più che Zwayer a sbagliare è stato…

La UEFA ha ufficialmente comunicato la propria posizione riguardo il rigore assegnato a Wirtz nell'episodio Inter-Liverpool, svelando a chi sia stata attribuita la responsabilità. L'episodio ha suscitato molte discussioni e polemiche, mettendo al centro dell'attenzione le decisioni arbitrali e le responsabilità coinvolte.

Inter News 24 Rigore Wirtz, svelata la posizione della UEFA sull'episodio di Inter Liverpool: ecco a chi è stata data la responsabilità. La sconfitta di San Siro brucia ancora, e le polemiche non accennano a placarsi. L'episodio che ha deciso la supersfida di Champions League tra l'Inter e il Liverpool – il calcio di rigore concesso nei minuti finali – continua a tenere banco, alimentando la frustrazione dell'ambiente interista. Se i tifosi della Beneamata hanno invaso il web con la loro rabbia, la dirigenza del club di Viale della Liberazione si dichiara "esterrefatta". Ma la novità più rilevante arriva direttamente dai vertici del calcio europeo.

