Rigore Wirtz svelata la posizione della UEFA sull’episodio di Inter Liverpool | più che Zwayer a sbagliare è stato…

Internews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La UEFA ha ufficialmente comunicato la propria posizione riguardo il rigore assegnato a Wirtz nell'episodio Inter-Liverpool, svelando a chi sia stata attribuita la responsabilità. L'episodio ha suscitato molte discussioni e polemiche, mettendo al centro dell'attenzione le decisioni arbitrali e le responsabilità coinvolte.

Inter News 24 Rigore Wirtz, svelata la posizione della UEFA sullepisodio di Inter Liverpool: ecco a chi è stata data la responsabilità. La sconfitta di San Siro brucia ancora, e le polemiche non accennano a placarsi. L’episodio che ha deciso la supersfida di Champions League tra l’Inter e il Liverpool – il calcio di rigore concesso nei minuti finali – continua a tenere banco, alimentando la frustrazione dell’ambiente interista. Se i tifosi della Beneamata hanno invaso il web con la loro rabbia, la dirigenza del club di Viale della Liberazione si dichiara “esterrefatta”. Ma la novità più rilevante arriva direttamente dai vertici del calcio europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

rigore wirtz svelata la posizione della uefa sull8217episodio di inter liverpool pi249 che zwayer a sbagliare 232 stato8230

© Internews24.com - Rigore Wirtz, svelata la posizione della UEFA sull’episodio di Inter Liverpool: più che Zwayer a sbagliare è stato…

rigore wirtz svelata posizioneInter-Liverpool, era rigore di Bastoni su Wirtz? Il video e i commenti a Sky Sport - La partita di San Siro è stata decisa da Szoboszlai a due minuti dalla fine con un rigore assegnato al Var per una trattenuta di Bastoni su Wirtz. Si legge su sport.sky.it

rigore wirtz svelata posizioneInter-Liverpool, moviola: trattenuta di Bastoni su Wirtz: rigore per i Reds concesso al VAR. Annullato un gol a Konaté. Tutti gli episodi arbitrali - Gli episodi arbitrali del big match di San Siro valido per la sesta giornata della fase campionato. eurosport.it scrive