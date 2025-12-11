Rigore Wirtz la spiegazione di Ravezzani | Ecco cosa ha spinto l’arbitro a concederlo

Fabio Ravezzani sui propri profili social ha parlato dell'episodio del calcio di rigore concesso in Inter Liverpool ai Reds, spiegando cosa a suo dire avrebbe spinto il direttore di gara ad assegnare il penalty dopo la revisione al Var. Di seguito le sue parole. IL CALCIO DI RIGORE – « Io non avrei dato il rigore contro l'Inter. Ma va detto che Bastoni fa una cosa assolutamente inutile e assurda. Se poi sia il varista che l'arbitro in campo optano per il rigore, significa che Bastoni, comunque, in quella situazione avrebbe fatto bene a tenere le mani a posto » LA DECISIONE DELL'ARBITRO – « Secondo me non da rigore, sebbene sia un intervento colpevole.

