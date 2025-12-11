Rigore Inter Liverpool ‘soft penalty’ e non solo | così la stampa inglese ha accolto la decisione di Zwayer

11 dic 2025

La decisione di Zwayer di assegnare un rigore all'Inter contro il Liverpool ha suscitato diverse reazioni nella stampa inglese. Tra commenti sul rigore considerato

Inter News 24 . La reazione. In casa Inter la rabbia non accenna a diminuire. La sconfitta maturata a San Siro contro il Liverpool continua a bruciare, non per il risultato in sé, ma per le modalità con cui è arrivata. Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, la dirigenza del club di Viale della Liberazione, pur mantenendo toni pacati e istituzionali, ha presentato le proprie lamentele direttamente all’arbitro Felix Zwayer al termine del match. Il direttore di gara tedesco, tuttavia, non ha fornito risposte di fronte alle rimostranze per il rigore decisivo concesso per la trattenuta di Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

