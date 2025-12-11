Rigore generoso per il Celtic Roma nervosa e tre ammoniti | Gasperini richiama i suoi

Al Celtic Park, la Roma domina nel primo tempo, chiudendo avanti 3-0 grazie a un autogol e a una doppietta di Ferguson. Il match è segnato da un rigore generoso assegnato ai padroni di casa nel recupero, scatenando le proteste dei giallorossi, già nervosi e con tre ammoniti. La partita si infiamma tra tensioni e prestazioni di rilievo, con Gasperini che richiama i suoi giocatori.

Kovacs assegna un penalty nel recupero che fa infuriare i giallorossi, eccessivamente nervosi. E Soulé esagera La Roma domina al Celtic Park e chiude il primo tempo sul 3-0 grazie all’autogol di Scales e la doppietta di Ferguson, che risponde alla grande dopo la conferenza piccante di Gasperini di ieri. In pieno recupero arriva però il calcio di rigore per i padroni di casa, decisamente generoso per un fallo di Hermoso su Engels. Una decisione un po’ fantasiosa che ovviamente non trova d’accordo i calciatori giallorossi, infuriati con l’arbitro Kovacs. Celtic-Roma (Ansafoto) – calciomercato.it Si crea quindi un po’ di nervosismo, con il direttore di gara che fatica a tenere calmi i romanisti intorno a lui. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Rigore generoso per il Celtic, Roma nervosa e tre ammoniti: Gasperini richiama i suoi

