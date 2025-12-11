Riforme Casellati | Abrogati 30mila atti il 28% stock normativo

Il Governo ha avviato un importante processo di semplificazione normativa, abrogando 30.000 atti pre-repubblicani che ostacolavano l’efficienza del sistema. Casellati sottolinea come questa operazione abbia eliminato il 28% dello stock normativo, contribuendo a un quadro legislativo più snello e funzionale.

“Come Governo abbiamo già iniziato grosso lavoro di smaltimento normativo abrogando 30mila atti pre-repubblicani che avevano perso tutti i loro effetti ingombrando il complesso normativo. Abbiamo esaminato più di 40 chilometri di norme sottoponendoli ai vari ministeri competenti. Questo ha generato lo smaltimento del 28 per cento stock normativo vigente. I cittadini avranno enormi facilitazioni nel loro percorso di vita perché la burocrazia è una sorta di stalker, i cittadini avranno la certezza di quelli che sono i loro diritti perché quando ci sono leggi che si sovrappongono e si contraddicono diventa difficile l’interpretazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Riforme, Casellati: "Abrogati 30mila atti, il 28% stock normativo"

Riforma giustizia, Casellati: "No a politicizzazione del referendum" - "Cercare di dire che il referendum è pro o contro il governo è distraente, si cerca di spostare l'asse di attenzione su cose che non c'entrano con i quesiti referendari". Come scrive tg24.sky.it

Casellati, il premierato andrà in porto entro fine legislatura - "La riforma è in seconda lettura alla Camera, siamo in fase di audizioni e questa riforma andrà in porto entro la fine della legislatura, c'è ancora tutto il tempo per lavorare. Riporta ansa.it