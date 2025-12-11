Riforma Pensioni 2026 | cosa può cambiare con gli emendamenti su Ape anticipate e Opzione Donna

La discussione sulla Riforma Pensioni 2026 si intensifica, con attenzione agli emendamenti su Ape, pensioni anticipate e Opzione Donna. La Manovra, ancora in fase di confronto, mantiene aperti diversi scenari per il sistema previdenziale, anche se la bozza iniziale non prevede una riforma strutturale.

La discussione sulla Manovra continua a tenere aperta la partita delle pensioni. Nonostante nella bozza iniziale non compaia una riforma strutturale del sistema previdenziale, il confronto politico non è affatto concluso. Gli emendamenti presentati da maggioranza e opposizioni stanno infatti provando a rimettere mano ad alcune delle misure più attese da lavoratori e lavoratrici, soprattutto per ciò che riguarda le possibilità di uscire dal lavoro prima dell’età di vecchiaia. Per molti è stata una delusione scoprire che la Legge di Bilancio non conterrà un intervento organico sulle pensioni, ma l’iter parlamentare sta mostrando margini di manovra inattesi. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it