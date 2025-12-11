Riforma giustizia La Russa | Da referendum no conseguenze drammatiche nessuno si dimetterà
Il ministro La Russa commenta l’esito del referendum sulla giustizia, sottolineando che, sebbene avrà ripercussioni politiche, non porterà a conseguenze drammatiche o a dimissioni di massa come in passato. La sua analisi evidenzia un quadro di stabilità e continuità, distinguendosi da episodi politici più recenti e intensi.
L’esito del Referendum sulla giustizia “avrà conseguenze politiche ma non avrà conseguenze drastiche, come con Renzi. Del resto se dovessero vincere i Sì i leader di opposizione si dimetterebbero? Nessuno chiederà a Conte o a Schlein di dimettersi”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa nel corso dell’incontro con la stampa parlamentare nella tradizionale ‘cerimonia dello Scaldino’. Usa-Ue, La Russa: “Non si può immaginare scontro, servono ponti”. “Io non sono d’accordo su questa visione indicata da Trump sulla fine della libertà di stampa e di pensiero in Europa. Quello che però è importante sottolineare, lo ha fatto molto bene il presidente del Consiglio e io concordo pienamente, è che bisogna avere chiaro in mente che i rapporti tra Europa e Stati Uniti debbano essere facilitati, che non si può immaginare in Europa che faccia una competizione cattiva, con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
