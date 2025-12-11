Riforma giustizia La Russa | Da referendum no conseguenze drammatiche nessuno si dimetterà – Il video
Il vicepresidente del Senato, La Russa, commenta l'esito del referendum sulla giustizia, sottolineando che, sebbene possa avere ripercussioni politiche, non porterà a conseguenze drammatiche né a dimissioni di massa, differenziandosi dagli eventi politici passati come quelli dell’era Renzi.
(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "L’esito del Referendum sulla giustizia avrà conseguenze politiche ma non avrà conseguenze drastiche, come con Renzi. Del resto se dovessero vincere i Sì i leader di opposizione si dimetterebbero? Nessuno chiederà a Conte o a Schlein di dimettersi”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa nel corso dell’incontro con la stampa parlamentare nella tradizionale ‘cerimonia dello Scaldino’. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
La riforma della giustizia serve al governo per far saltare l'equilibrio tra poteri (di F. Mirabelli) Vai su X
Referendum giustizia, Cesare Salvi: "Vedo continuità con il '99, la riforma è nata a sinistra per il diritto alla difesa dei più deboli" Leggi qui - https://www.ilriformista.it/referendum-giustizia-cesare-salvi-vedo-continuita-con-il-99-la-riforma-e-nata-a-sinistra-per-il-d - facebook.com Vai su Facebook
Riforma giustizia, La Russa: Da referendum no conseguenze drammatiche, nessuno si dimetterà - "L’esito del Referendum sulla giustizia avrà conseguenze politiche ma non avrà conseguenze drastiche, come con Renzi. Scrive ilgiornale.it
Giustizia, referendum tra battaglia e prudenza - Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante la discussione in Senato del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati, Roma, 29 ottobre 2025. Segnala ecodibergamo.it